Keurig Dr Pepper se rapproche d'un accord de 18 milliards de dollars pour la société néerlandaise de café JDE Peet's, selon le WSJ

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Keurig Dr Pepper KDP.O est proche d'un accord d'environ 18 milliards de dollars pour acheter la société néerlandaise de café JDE Peet's JDEP.AS , a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des personnes familières avec le sujet.

Après avoir fusionné, les entreprises prévoient de séparer les unités de boissons et de café, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information. Keurig Dr Pepper et JDE Peet's n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

JDE Peet's, connue pour ses marques L'Or, Tassimo et Douwe Egberts, a une valorisation boursière d'environ 15 milliards de dollars, tandis que Keurig Dr Pepper est valorisé à près de 50 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

JDE Peet's a levé ses prévisions annuelles le mois dernier après avoir annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté semestriel de 709 millions d'euros (831,09 millions de dollars), grâce à la croissance des ventes qui a défié les prix déjà élevés du café.

L'année dernière, Keurig Dr Pepper a acheté une participation de 60 % dans le fabricant de boissons énergétiques Ghost pour 990 millions de dollars, prévoyant d'acheter le reste en 2028, afin d'améliorer son portefeuille de boissons rafraîchissantes.

(1 dollar = 0,8531 euros)