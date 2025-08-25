Keurig Dr Pepper se rapproche d'un accord de 18 milliards de dollars avec la société néerlandaise de café JDE Peet’s, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails à partir du paragraphe 4)

Keurig Dr Pepper KDP.O est proche d'un accord d'environ 18 milliards de dollars pour acheter la société néerlandaise de café JDE Peet’s JDEP.AS , a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des personnes familières avec le sujet.

L'entreprise fusionnée prévoit de séparer ultérieurement ses unités de boissons et de café, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information. Keurig Dr Pepper et JDE Peet’s n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Keurig Dr Pepper, créée en 2018 par la fusion de Keurig Green Mountain et de Dr Pepper Snapple, possède des marques telles que Dr Pepper, Snapple, 7UP et Green Mountain Coffee.

L'entreprise a une valorisation boursière d'environ 48 milliards de dollars, tandis que JDE Peet’s, cotée à Amsterdam, est évaluée à 12,76 milliards d'euros (14,93 milliards de dollars), selon les données du LSEG.

Ses actions sont en hausse de près de 10 % cette année grâce à de fortes ventes de boissons, mais la société a averti que son segment du café resterait modéré pour le reste de l'année en raison des droits de douane américains sous le président Donald Trump et de la hausse des prix du café.

JDE Peet’s, qui possède des marques telles que Jacobs, L'Or, Tassimo et Douwe Egberts, a également averti que les prix du café aux États-Unis pourraient augmenter si les tarifs douaniers menacés par Trump s'étendent aux exportations brésiliennes.

La société est détenue majoritairement par l'allemand JAB, qui détient également une participation minoritaire importante dans Keurig Dr Pepper, selon les données du LSEG.

Par ailleurs, le Financial Times a rapporté dimanche, en citant une source, que JAB s'attend à ce que la séparation des entreprises après la fusion permette de dégager davantage de valeur du groupe de boissons non alcoolisées.

L'accord pourrait être annoncé dès lundi, a déclaré le FT, citant des personnes familières de l'affaire.

JAB n'a pas répondu à une demande de commentaire.

(1 dollar = 0,8545 euro)