Keurig Dr Pepper rachète la société néerlandaise JDE Peet's pour 18 milliards de dollars afin de poursuivre son ambition dans le domaine du café

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'opération représente une prime de 20 % par rapport à la clôture de JDE Peet's vendredi

*

KDP prévoit de séparer le café des boissons et de former deux sociétés cotées en bourse après la transaction

*

Les actions de JDE Peet's ont augmenté de 18 %, les actions de KDP cotée à Francfort ont baissé de 1,3 %

(Ajout de détails sur la prime au paragraphe 2, sur les actions KDP au paragraphe 3, et sur le commentaire du directeur général aux paragraphes 4 et 5) par Mateusz Rabiega

La société américaine Keurig Dr Pepper

KDP.O a accepté de racheter la société néerlandaise JDE Peet's

JDEP.AS pour 15,7 milliards d'euros (18,4 milliards de dollars) en espèces, dans le but d'établir un champion mondial du café face aux défis commerciaux croissants. Selon les termes de l'accord, le fabricant des sodas 7UP et Dr Pepper offrira 31,85 euros pour chaque action JDE Peet's, ce qui représente une prime d'environ 20 % par rapport au cours de clôture du marché de la société néerlandaise vendredi. L'opération, présentée comme l'une des plus importantes acquisitions en Europe depuis plus de deux ans, propose de scinder les activités de café et les autres activités de boissons de l'entité fusionnée en deux sociétés distinctes cotées en bourse. L'opération, qui intervient dans un contexte d'intense activité financière dans le secteur des biens de consommation, inverserait en partie la fusion de 2018 qui a donné naissance à Keurig Dr Pepper en combinant Keurig Green Mountain et Dr Pepper Snapple. Les actions de JDE Peet's ont bondi de 18 % dans les premiers échanges, marquant leur plus forte journée jamais enregistrée, tandis que les actions cotées à Francfort de Keurig Dr Pepper

DP5.F ont chuté de 1,3 % à 0735 GMT. "Grâce à la combinaison complémentaire de Keurig et de JDE Peet's, nous saisissons une occasion exceptionnelle de créer un géant mondial du café", a déclaré Tim Cofer, directeur général de Keurig Dr Pepper, dans un communiqué. "C'est le bon moment pour cette transaction, car KDP est en position de force sur le plan opérationnel et financier, notre portefeuille a évolué et la résilience de la catégorie du café s'est accrue. Les nouvelles entités seront dirigées respectivement par Cofer et Sudhanshu Priyadarshi, directeur financier. Selon Keurig, Global Coffee Co. avec un chiffre d'affaires annuel combiné d'environ 16 milliards de dollars, sera bien placé pour tirer profit du marché mondial du café, qui représente 400 milliards de dollars, tandis que Beverage Co. avec un chiffre d'affaires annuel net de plus de 11 milliards de dollars, se concentrera sur le marché nord-américain des boissons rafraîchissantes, d'une valeur de 300 milliards de dollars.

Le nouvel acteur du café réduirait l'écart avec le leader actuel du marché, Nestlé <NESN.S >, dans un environnement de plus en plus exigeant, ont déclaré les analystes d'ING dans une note.

Les prix du café ont atteint des sommets historiques dans le monde entier, alors que les conditions météorologiques imprévisibles ont exercé une pression sur l'offre et que la volatilité s'est accrue en raison des tensions commerciales. Keurig et JDE Peet's ont tous deux souligné l'impact des prix élevés des grains de café, qui ont connu une nouvelle hausse après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur les grains importés du Brésil à partir du 6 août. "La fusion des deux entreprises de café est logique, car elle réduit la nature européenne et banale de la plupart des activités de JDE Peet's et donne à Keurig une exposition internationale", a déclaré Jon Cox de Kepler Cheuvreux.

Keurig a une valorisation de marché d'environ 48 milliards de dollars, tandis que JDE Peet's, cotée à Amsterdam et dont les marques comprennent Jacobs, L'Or, Tassimo et Douwe Egberts, était évaluée à 12,76 milliards d'euros à la clôture du marché vendredi, selon les données du LSEG. Les actions de Keurig ont augmenté de près de 10 % cette année grâce à de fortes ventes de boissons, tandis que celles du fabricant de café néerlandais ont presque doublé, soutenues par des revenus stables et un changement d'orientation en faveur de la rémunération des actionnaires. JDE Peet's est majoritairement détenu par l'allemand JAB, qui détient également une participation minoritaire significative dans Keurig Dr Pepper, selon les données du LSEG.

(1 dollar = 0,8544 euros)