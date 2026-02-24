Keurig Dr Pepper prévoit une année 2026 solide grâce à l'impulsion donnée par JDE Peet's, malgré les pressions sur les coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les prix du café s'envolent en raison de conditions météorologiques extrêmes et des droits de douane

*

Keurig s'attend à ce que le bénéfice du premier trimestre reste sous pression

*

Le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels de l'entreprise dépassent les estimations

(Ajoute des détails aux paragraphes 1 et 9, le contexte aux paragraphes 2, 3, 5 et 9, le commentaire du directeur financier au paragraphe 4, les actions au paragraphe 8 et le commentaire de l'analyste au paragraphe 10)

Lefabricant américain de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé mardi de bons résultats pour l'ensemble de l'année ,misant sur un coup de pouce de l'acquisition en cours du fabricant néerlandais de café et de thé JDE Peet's JDEP.AS , même s'il doit faire face à la flambée des prix du café.

Keurig est sur le point de finaliser le rachat d'environ 18 milliards de dollars de JDE Peet's, qui a déclaré mardi que les coûts ont augmenté de 1,6 milliard d'euros (1,9 milliard de dollars) en 2025 en raison d'une hausse "sans précédent" des prix des grains de café vert et d'autres articles.

Les prix du café ont grimpé ces dernières années en raison de conditions météorologiques extrêmes qui ont réduit la production. En outre, les prix des produits de base dans le monde entier, des principaux métaux aux céréales en passant par le café, sont en hausse depuis des mois après que les États-Unis ont imposé des droits de douane élevés sur de nombreuses importations.

Le directeur financier de Keurig, Anthony DiSilvestro, a déclaré que l'entreprise s'attendait à ce que son bénéfice du premier trimestre reste sous la pression des vents contraires liés à l'augmentation des prix du café et à l'impact des droits de douane, ainsi qu'à l'augmentation des investissements.

Keurig, qui a obtenu lundi un engagement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars de la part d'investisseurs à long terme pour aider à financer le rachat, parie sur le fait que l'opération l'aidera à étendre sa présence mondiale dans le secteur du café et à renforcer sa position face au leader du marché, Nestlé NESN.S .

La société prévoit désormais un chiffre d'affaires net annuel compris entre 25,9 et 26,4 milliards de dollars, ainsi qu'une croissance à deux chiffres du bénéfice ajusté, y compris pour JDE Peet's, qui devrait ajouter environ 8,5 à 8,7 milliards de dollars au chiffre d'affaires à partir du deuxième trimestre.

Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires annuel de 17,23 milliards de dollars et à un bénéfice ajusté en hausse de 6,4 %, selon les données compilées par LSEG.

Les bonnes prévisions, malgré les inquiétudes des investisseurs concernant l'effet de levier élevé dû à l'opération, ont permis aux actions de l'entreprise d'augmenter d'environ 3 %.

Keurig prévoit de financer l'opération avec environ 9 milliards de dollars de nouvelles dettes, 8,5 milliards de dollars d'actions et 5 milliards de dollars d'obligations JDE Peet's assumées, laissant l'entreprise combinée avec un effet de levier projeté d'environ 4,5 fois.

"Nous pensons que l'opération JDE est porteuse de valeur, mais nous reconnaissons qu'il faudra un certain temps pour réaliser cette valeur", a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

Les boissons gazeuses populaires de Keurig, notamment 7UP et Dr Pepper Zero, lui ont permis de gagner des parts de marché au cours du trimestre écoulé.

Les ventes trimestrielles du segment des boissons rafraîchissantes domestiques de Keurig - son plus grand générateur de revenus - ont fait un bond de 11,5 %, et les ventes de son activité café ont augmenté de 3,9 % par rapport à l'année précédente.

Pour le quatrième trimestre, la société a enregistré un chiffre d'affaires net de 4,50 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,36 milliards de dollars. Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 60 cents par action, dépassant les estimations de 59 cents par action.