Keurig Dr Pepper obtient un financement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour le rachat de JDE Peet's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Keurig Dr Pepper KDP.O a déclaré lundi avoir levé 1,5 milliard de dollars supplémentaires de fonds propres auprès d'investisseurs à long terme dans le cadre de son plan de financement pour l'acquisition du géant néerlandais du café JDE Peet's JDEP.AS , pour un montant d'environ 18 milliards de dollars.

La société a ajouté qu'elle n'envisageait plus une cotation partielle en bourse de l'unité boissons, qui était l'une des deux sociétés que Keurig Dr Pepper prévoyait de scinder après la fusion.

Keurig Dr Pepper s'attend désormais à ce que l'opération soit conclue au début du mois d'avril et prévoit une scission de ses activités combinées en Global Coffee Co et Beverage Co d'ici à la fin de l'année.

Keurig Dr Pepper a d'abord annoncé son intention d'acheter JDE Peet's en août de l'année dernière, afin de s'attaquer au leader du secteur, Nestlé NESN.S , et de lutter contre les coûts élevés des produits de base.

Le financement supplémentaire a permis à la société de réduire son niveau d'endettement prévu à environ 4,5 fois les bénéfices après l'acquisition, soit une baisse de par rapport aux 4,6 fois les bénéfices prévus en octobre, lorsqu'elle a déclaré avoir levé 7 milliards de dollars pour financer l'opération.

Le dernier financement a également été mené par Apollo

APO.N et KKR KKR.N 0, avec un engagement anticipé des comptes conseillés par T. Rowe Price Investment Management, a ajouté la société.

Les actions de Keurig Dr Pepper ont chuté d'environ 15 % depuis l'annonce de l'opération et sont restées pratiquement inchangées dans les échanges prolongés.