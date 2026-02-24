 Aller au contenu principal
Keurig Dr Pepper en hausse grâce à des prévisions annuelles optimistes
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions de la société de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O ont augmenté de 2 % à 30,40 $ avant le marché ** La société prévoit des résultats solides après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, en misant sur ses nouveaux arômes et ses efforts de marketing pour stimuler la demande pour ses boissons gazeuses et ses boissons énergisantes

** Les ventes nettes annuelles devraient se situer entre 25,9 et 26,4 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (17,22 milliards de dollars) - données compilées par LSEG

** Croissance annuelle du BPA ajusté dans la fourchette basse à deux chiffres à taux de change constant par rapport aux estimations de 2,17

** Ventes nettes de 4,50 milliards de dollars au quatrième trimestre, supérieures aux estimations de 4,36 milliards de dollars

** Bénéfice par action ajusté de 60 cents pour le quatrième trimestre, contre une estimation de 59 cents

** La société a annoncé la nomination de Pamela Patsley au poste de présidente du conseil d'administration, en remplacement de Bob Gamgort

** L'action a augmenté de 12 % en 2025

