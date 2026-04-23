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Keurig Dr Pepper en hausse après des ventes et des bénéfices optimistes au T1
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 avril -

** Les actions de Keurig Dr Pepper KDP.O ont augmenté de 8,29% à 28,74 $

** Les actions sont prêtes à connaître leur meilleure journée depuis le 27 octobre 2025, si les gains se maintiennent

** Le fabricant de boissons dépasse les estimations de ventes et de bénéfices du 1er trimestre , aidé par une demande soutenue pour ses boissons froides; réaffirme ses objectifs pour 2026

** Les ventes nettes trimestrielles s'élèvent à 3,98 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 3,84 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Bénéfice par action ajusté de 39 cents au 1er trimestre, contre 37 cents estimés

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 5% depuis le début de l'année

Valeurs associées

KEURIG DR PEPPER
28,3750 USD NASDAQ +6,91%
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