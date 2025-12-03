Kestra Medical rebondit après une offre d'actions accrue de 138 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre -

** Les actions de Kestra Medical Technologies KMTS.O , fabricant d'appareils médicaux, ont augmenté de 4,5 % à 24,04 $ avant la cloche, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 138 millions de dollars dont la taille a été augmentée.

** KMTS, basée à Kirkland, Washington, a déclaré mardi en fin de journée () avoir vendu 6 millions d'actions à 23 $.

** L'action KMTS a chuté de 6,8 % mardi pour clôturer à 23,01 $, après une baisse de 8,5 % lundi, suite à l'annonce par la société d'un placement de 5,5 millions d'actions () et à la publication des résultats préliminaires du deuxième trimestre fiscal.

** La société, qui a ~51,4 millions d'actions en circulation,

a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour développer ses activités en embauchant des représentants commerciaux et des spécialistes des soins cliniques supplémentaires, ainsi que des investissements continus dans ses dispositifs, financer la R&D, et pour le fonds de roulement et d'autres fins, selon le prospectus de l'offre ().

** BofA, Piper Sandler, JP Morgan, Goldman et Wells Fargo sont les co-chefs de file.

** KMTS a été introduite en bourse en mars au prix de 17 $. L'action s'est échangée jusqu'à 30 $ (27 octobre) et jusqu'à 13,25 $ (16 juillet).

** 5 des 6 analystes considèrent l'action comme un "achat ferme" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; le PT médian est de 28 $, selon les données de LSEG.

** Dans d'autres nouvelles sur les entreprises, KMTS a déclaré au début du mercredi qu'elle publiera () les résultats du deuxième trimestre le 11 décembre après la clôture du marché.