Kerlink et The Things Industries annoncent un partenariat

stratégique concernant une solution de configuration sans

contact pour les réseaux IoT LoRaWAN®

Thorigné-Fouillard, France et Amsterdam, Pays Bas – le 6 juillet 2023, 18h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007),

spécialiste des solutions réseaux dédiées à l'Internet des objets (IoT), et The Things Industries, fournisseur de

serveurs réseau LoRaWAN® évolutifs, annoncent aujourd'hui la synchronisation de leurs matériels et leurs

logiciels de haute qualité afin d'offrir aux clients une configuration sans contact (Zero Touch Provisioning -

ZTP) pour les déploiements de réseaux IoT.