Kerlink et OrbiWise collaborent pour garantir à leurs clients un déploiement et une exploitation rapides et simples de leur réseau

Kerlink et OrbiWise collaborent pour garantir à leurs clients

un déploiement et une exploitation rapides et simples de leur réseau

PARIS – le 29 Novembre 2023, 8h30 CET – Kerlink (AKLK – FR0013156007), spécialiste des solutions réseaux

dédiées à l'Internet des objets (IoT), et OrbiWise, fournisseur de solutions IoT de pointe, ont annoncé

aujourd'hui leur partenariat pour proposer des solutions réseaux intégrées et prêtes à l'emploi.

L’annonce de ce partenariat intervient alors que le salon Enlit Europe, principal salon européen de la

transition énergétique, vient d’ouvrir ses portes.

Grâce à leur volonté d’intégrer la brique LNS OrbiWAN™ d’Orbiwise dans les gateways Wirnet® indoor et

outdoor de Kerlink , les deux partenaires envisagent une expansion dans les verticaux de marché, allant

du smart-metering, smart-building et smart city à l'agriculture intelligente.