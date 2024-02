Kerlink et Actility, pionniers de l’écosystème LoRaWAN® proposent un nouveau paradigme pour la connectivité IoT

Thorigné-Fouillard & Paris, France – 28 février 2024, 8h00 CEST – Kerlink (AKLK – FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et Actility, leader mondial reconnu dans les solutions de connectivité IoT industrielles basse consommation, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique qui capitalise sur les forces complémentaires et différenciantes de leurs technologies respectives en proposant une solution LoRaWAN® totalement intégrée, Plug&Play et qui embarque une capacité de traitement informatique local (edge computing).



Dans le cadre de ce partenariat, la plateforme ThingParkTM All-in-One (TAO) d'Actility est intégrée dans les équipements Plug & Play et garantis à vie de Kerlink : WirnetTM iFemtoCell et WirnetTM iStation. Cette plateforme permet le déploiement et l'exploitation de réseaux étendus à faible consommation (LPWAN) au sein d'une infrastructure unifiée, évolutive et polyvalente.