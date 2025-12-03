Kering versera un acompte sur dividende le 15 janvier
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 07:25
Le solde du dividende au titre de 2025 sera proposé par le conseil d'administration du 9 février, puis soumis à l'approbation de l'AG du 28 mai 2026. Le montant du dividende s'inscrira dans le cadre d'un taux de distribution cohérent dans le temps.
Le groupe de luxe affirme adopter 'une approche disciplinée de l'allocation du capital au service de sa stratégie de création de valeur à long terme pour ses parties prenantes', qui sera présentée lors d'un capital markets day au printemps 2026.
Valeurs associées
|294,500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
(AOF) - Suite à un récent problème de qualité chez un fournisseur de panneaux de fuselage ayant un impact sur le flux de livraison de sa famille A320, Airbus a décidé d'abaisser ses prévisions de livraison d'avions commerciaux pour 2025. Le constructeur aéronautique ... Lire la suite
-
Inditex, propriétaire de Zara, a déclaré mercredi que ses ventes avaient augmenté de 10,6% à taux directeur constant au début de son quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes pour la période de novembre qui comprend les ventes cruciales du Black ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente mercredi à l'ouverture, dans le sillage léger rebond de Wall Street la veille, les investisseurs recentrant leur attention sur la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) ... Lire la suite
-
Le Conseil européen a annoncé mercredi être parvenu à un accord avec le Parlement européen sur l'arrêt progressif des importations de gaz russe d'ici 2027. L'accord comprendra une interdiction juridiquement contraignante et progressive des importations de gaz naturel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer