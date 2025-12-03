 Aller au contenu principal
Kering versera un acompte sur dividende le 15 janvier
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 07:25

Kering indique que son conseil d'administration a approuvé le versement d'un acompte sur dividende de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2025, acompte qui sera mis en paiement le 15 janvier sur les positions arrêtées la veille au soir.

Le solde du dividende au titre de 2025 sera proposé par le conseil d'administration du 9 février, puis soumis à l'approbation de l'AG du 28 mai 2026. Le montant du dividende s'inscrira dans le cadre d'un taux de distribution cohérent dans le temps.

Le groupe de luxe affirme adopter 'une approche disciplinée de l'allocation du capital au service de sa stratégie de création de valeur à long terme pour ses parties prenantes', qui sera présentée lors d'un capital markets day au printemps 2026.

