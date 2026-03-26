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Kering : vers un re-test de la résistance des 263E ?
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 11:04

Le marché continue de miser sur une reprise de l'activité dans le luxe parce que la guerre qui dure depuis 4 semaines ne devrait pas s'éterniser.
C'est un "pari" et la situation peut évoluer très vite au gré des démentis et communiqués contradictoires de part et d'autre, voir du seul côté des US.
Le titre reprend 3% vers 260E et se rapproche de la MM200 qui gravite vers 263E, niveau qui coïncide avec la résistance du 10 mars : cela ne remet pas en cause la tendance reste baissière et en cas de double-échec sous 263,3E, le prochain support se dessine vers 210E (plancher du 6 à la mi-août 2025).

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KERING
257,4000 EUR Euronext Paris +2,12%
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