Kering : vers un re-test de la résistance des 263E ?
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 11:04
C'est un "pari" et la situation peut évoluer très vite au gré des démentis et communiqués contradictoires de part et d'autre, voir du seul côté des US.
Le titre reprend 3% vers 260E et se rapproche de la MM200 qui gravite vers 263E, niveau qui coïncide avec la résistance du 10 mars : cela ne remet pas en cause la tendance reste baissière et en cas de double-échec sous 263,3E, le prochain support se dessine vers 210E (plancher du 6 à la mi-août 2025).
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