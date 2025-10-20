Kering vend sa division beauté à L'Oréal pour 4,66 milliards de dollars

Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, a accepté de vendre son activité beauté à L'Oréal

OREP.PA pour 4 milliards d'euros (4,66 milliards de dollars), a déclaré la société dimanche, alors que le nouveau directeur général Luca de Meo s'efforce de s'attaquer à la dette élevée du groupe de luxe et de se recentrer sur son cœur de métier, la mode.

Dans le cadre de cet accord, le géant français de la beauté L'Oréal acquerra la ligne de parfums Creed de Kering, ainsi que les droits de développement de produits sous les marques de mode de Kering, Bottega Veneta et Balenciaga. (1 dollar = 0,8576 euro)