Kering va acquérir le fabricant de joaillerie Raselli Franco
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 19:47

Kering PRTP.PA a annoncé jeudi une prise de participation de 20% au capital du fabricant de joaillerie Raselli Franco Group pour un montant de 115 millions d'euros.

Le groupe de luxe français prévoit d'acquérir la totalité des parts de l'entreprise d'ici 2032.

Il s'agit de la première acquisition faite par Kering depuis l'arrivée de Luca De Meo au poste de directeur général, soulignant la volonté du groupe de diversifier ses activités.

"Cette acquisition marque une étape stratégique pour Kering et illustre notre ambition dans le domaine de la joaillerie", a dit Luca De Meo dans un communiqué. "En sécurisant des capacités de production essentielles pour notre activité joaillière, ce partenariat renforcera notre chaîne de valeur et accélérera la croissance de nos maisons."

(Tassilo Hummel; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)

