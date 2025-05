Kering: un nouveau Directeur artistique chez Balenciaga information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 18:14









(CercleFinance.com) - Kering annonce ce soir la nomination de Pierpaolo Piccioli au poste de Directeur artistique de Balenciaga, à compter du 10 juillet 2025.



La première collection de Balenciaga sous la direction artistique de Pierpaolo Piccioli sera dévoilée en octobre 2025.



'Créateur accompli et respecté, maître de la Haute Couture, Pierpaolo Piccioli apportera à Balenciaga sa vision créative singulière et une grande richesse d'expérience' indique le groupe.



Francesca Bellettini, Directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons, a déclaré : ' Il est l'un des créateurs les plus talentueux et les plus reconnus de notre époque. Sa maîtrise de la Haute Couture, sa voix créative et sa passion pour le savoir-faire font de lui un choix idéal pour la Balenciaga'.





