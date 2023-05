Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kéring : rétrograde sous les 550E information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Kéring rétrograde sous les 550E et se rapproche de la base du corridor de consolidation latérale 540/600E.

En cas de sortie par le bas, le prochain objectif se situerait mécaniquement vers 480E, ce qui effacerait le gain annuel (Kering était précisément à ce niveau le 30/12/2022).





Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.55%