Kering: résultats en forte baisse dans une période de transition information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 18:17









(Zonebourse.com) - Au 1er semestre 2025, Kering enregistre un chiffre d'affaires de 7587 ME, en baisse de -15 % à données comparables et -16 % en publié.

Le résultat opérationnel courant ressort à 969 ME, en recul de -39 %, faisant chuter la marge opérationnelle à 12,8 % contre 17,5 % un an plus tôt.



Le résultat net part du Groupe s'établit quant à lui à 474 ME, en baisse de -46 %, et le BPA dilué recule à 3,86 E contre 7,16 E l'an dernier.



La baisse des performances s'explique par une contraction marquée de l'activité de Gucci (-25 %), première Maison du Groupe, affectée à la fois par un retrait des ventes dans le réseau en propre (-24 %) et par un effondrement du wholesale (-42 %).



Yves Saint Laurent enregistre également une baisse de -10 %, tandis que les Autres Maisons reculent de -14 %, avec un résultat opérationnel négatif. Seule Bottega Veneta parvient à afficher une légère croissance (+2 %) et une marge en progression.



Sur le plan géographique, l'Asie-Pacifique (-19 %) et le Japon (-29 %) souffrent fortement de la baisse des flux touristiques. L'Europe de l'Ouest recule de -17 %, tandis que l'Amérique du Nord montre des signes d'amélioration mais reste en repli (-10 %).



François-Henri Pinault évoque un semestre ' en deçà du potentiel ', mais assure que les mesures prises, notamment les nominations artistiques et la rationalisation du réseau, jettent les bases du redressement à venir.



Cette contre-performance s'inscrit en effet dans une phase de transition stratégique. Le Groupe a renouvelé la direction artistique de plusieurs Maisons et renforcé la gouvernance avec la nomination prochaine de Luca de Meo comme Directeur général. Le recentrage sur la distribution en propre, la rationalisation du réseau et la montée en gamme entraînent une baisse des volumes à court terme mais visent une création de valeur durable.



Le cash-flow libre opérationnel atteint 2,4 MdsE, soutenu par des cessions d'actifs immobiliers (1,3 MdE), mais la dette nette atteint 9,5 MdsE.



Kering prévient que l'environnement reste difficile à court terme, mais affirme poser les bases d'un retour à une croissance rentable, combinant rigueur financière et repositionnement de ses marques.







Valeurs associées KERING 212,4500 EUR Euronext Paris -1,60%