Kering : rechute mais marge de sécurité de 5% information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 12:16









(CercleFinance.com) - Kering rechute de -4% vers 164,3E mais reste à bonne distance du plancher des 156,9E du 9 avril.

Le titre revient donc en 'milieu de canal' avec un plancher long terme bien identifié et une résistance à 174 puis 176,5E.

Au-delà, Kering pourrait s'en aller refermer le 'gap' des 190,6 du 2 avril.









Valeurs associées KERING 167,3200 EUR Euronext Paris -2,15%