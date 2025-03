Kering : rechute de près de -5%, vers 246,7E information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 10:06









(CercleFinance.com) - Kering rechute de près de -5%, vers 246,7E, soit un repli hebdo de -8,5% qui ramène le titre à proximité du support des 241,5E du 7 février.

En cas d'enfoncement, risque élevé de voir le titre venir refermer le 'gap' des 226,4E du 15 janvier.





