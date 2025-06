Kering : rebondit sur 173E, renoue avec les 180E information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 11:33









(CercleFinance.com) - Kering rebondit sur 173E, renoue avec les 180E, le titre ne fait que renouer avec la zone médiane de son canal de consolidation horizontal inauguré le 25 avril: seule franchissement confirmé durant 48H validerai l'émergence d'une tendance plus haussière, avec l'ex-support des 220E du 15 janvier dernier en ligne de mire





Valeurs associées KERING 180,4200 EUR Euronext Paris +3,40%