Kering monte de 4,4% après un accord sur la vente de sa division beauté

Kering PRTP.PA grimpe en Bourse lundi, après que la maison-mère de Gucci a annoncé dimanche soir avoir accepté de vendre sa division beauté au géant français des cosmétiques pour un montant de quatre milliards d'euros.

Selon l'accord, qui s'inscrit dans le cadre du plan de réduction de l'endettement de Kering lancé par le nouveau directeur général Luca de Meo, L'Oréal va acquérir la maison de parfums Maison Creed, de même que les licences pour développer et distribuer des produits pour les marques Bottega Veneta et Balenciaga.

A Paris, vers 07h43, Kering grimpe de 4,2% à 322,75 euros tandis que l'action L'Oréal grappille 0,9% à 394 euros.

Dans une note publiée avant la confirmation officielle de l'accord, les analystes de RBC Piral Dadhania et Richard Chamberlain de RBC soulignent que "la vente marquerait un changement stratégique majeur pour Kering dans la Beauté, ainsi qu’une évolution de son approche d’intégration verticale, réussie notamment dans l’optique."

"Un retour à un modèle de licences dans la beauté serait moins capitalistique, moins exposé opérationnellement et potentiellement plus rentable, même si les revenus seraient partagés avec le partenaire de licence, en l’occurrence L’Oréal", ajoutent-ils.

"Nous sommes surpris par un tel revirement dans la stratégie interne de Kering dans le secteur de la Beauté, qui visait à suivre le chemin réussi de Kering Eyewear internalisé il y a une dizaine d’années", déclarent quant à eux les analystes de Citigroup.

D'après RBC, la cession pourrait contribuer à réduire la dette de Kering et illustrer la volonté de Luca de Meo d’examiner tous les aspects de l’activité.

Sujet de préoccupation pour les investisseurs, la dette nette de Kering s'élevait fin juin à 9,5 milliards d'euros.

Le groupe peine à relancer les ventes de sa marque Gucci, dans un marché du luxe durement touché par une baisse de la demande des consommateurs, en particulier en Chine.

Selon Bernstein, la vente de cette activité est "un mal nécessaire" pour réduire la dette.

"Se retirer d’une activité beauté internalisée permettra au nouveau DG, Luca de Meo, de concentrer toute son attention sur le redressement de Gucci", déclarent les analystes de Bernstein dans une note.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)