 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 163,84
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kering monte de 4,4% après un accord sur la vente de sa division beauté
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 09:45

Kering PRTP.PA grimpe en Bourse lundi, après que la maison-mère de Gucci a annoncé dimanche soir avoir accepté de vendre sa division beauté au géant français des cosmétiques pour un montant de quatre milliards d'euros.

Selon l'accord, qui s'inscrit dans le cadre du plan de réduction de l'endettement de Kering lancé par le nouveau directeur général Luca de Meo, L'Oréal va acquérir la maison de parfums Maison Creed, de même que les licences pour développer et distribuer des produits pour les marques Bottega Veneta et Balenciaga.

A Paris, vers 07h43, Kering grimpe de 4,2% à 322,75 euros tandis que l'action L'Oréal grappille 0,9% à 394 euros.

Dans une note publiée avant la confirmation officielle de l'accord, les analystes de RBC Piral Dadhania et Richard Chamberlain de RBC soulignent que "la vente marquerait un changement stratégique majeur pour Kering dans la Beauté, ainsi qu’une évolution de son approche d’intégration verticale, réussie notamment dans l’optique."

"Un retour à un modèle de licences dans la beauté serait moins capitalistique, moins exposé opérationnellement et potentiellement plus rentable, même si les revenus seraient partagés avec le partenaire de licence, en l’occurrence L’Oréal", ajoutent-ils.

"Nous sommes surpris par un tel revirement dans la stratégie interne de Kering dans le secteur de la Beauté, qui visait à suivre le chemin réussi de Kering Eyewear internalisé il y a une dizaine d’années", déclarent quant à eux les analystes de Citigroup.

D'après RBC, la cession pourrait contribuer à réduire la dette de Kering et illustrer la volonté de Luca de Meo d’examiner tous les aspects de l’activité.

Sujet de préoccupation pour les investisseurs, la dette nette de Kering s'élevait fin juin à 9,5 milliards d'euros.

Le groupe peine à relancer les ventes de sa marque Gucci, dans un marché du luxe durement touché par une baisse de la demande des consommateurs, en particulier en Chine.

Selon Bernstein, la vente de cette activité est "un mal nécessaire" pour réduire la dette.

"Se retirer d’une activité beauté internalisée permettra au nouveau DG, Luca de Meo, de concentrer toute son attention sur le redressement de Gucci", déclarent les analystes de Bernstein dans une note.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

KERING
320,6500 EUR Euronext Paris +3,59%
L'OREAL
392,7000 EUR Euronext Paris +0,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des touristes font la queue au musée du Louvres, le 20 octobre 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Vol des bijoux du Louvre: la traque est lancée, le musée reste fermé lundi
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:40 

    La traque a commencé: au lendemain du spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, qui va rester fermé lundi, la police est aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit "joyaux de la couronne de France". Portant la marque de la criminalité organisée, ce ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:34 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. * AMAZON AMZN.O

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank