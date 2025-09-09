Kering : Luca de Meo présentera sa feuille de route stratégique au printemps 2026

Le nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo

Le nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo, présentera au printemps 2026 une feuille de route stratégique, a déclaré mardi le président du groupe de luxe, François-Henri Pinault.

"Il y aura une présentation de la feuille de route stratégique de Luca et de ses équipes qui sera présentée au printemps 2026", a-t-il dit à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire.

"On n'attendra pas le printemps 2026 pour prendre des décisions", a ajouté le président de Kering.

"Il y aura des décisions importantes qui seront prises d'ici la fin de l'année", a-t-il poursuivi. "En particulier, Luca a toute la marge de manœuvre nécessaire pour définir l'organisation qu'il considère la meilleure pour le groupe".

Annoncée en juin à la surprise générale, la nomination de Luca de Meo, ancien dirigeant de Renault, a été approuvée mardi à 98,97% par les actionnaires de Kering.

D'importantes attentes pèsent désormais sur le dirigeant italien, Kering souffrant de la chute des ventes de sa maison-phare Gucci ainsi que de sa seconde plus grande marque, Saint-Laurent, le tout cumulé à un niveau d'endettement élevé.

Luca de Meo a jugé que sa nomination constituait "un pari audacieux et visionnaire", et a déclaré arriver avec "un esprit libre, non biaisé et résolument tourné vers la transformation".

"Nous devons continuer à nous désendetter, à réduire nos coûts et là où cela s'impose, rationaliser, réorganiser, repositionner certaines de nos marques", a affirmé le nouveau directeur général, qui s'est engagé "à agir sans délai" avec "des choix clairs et forts", tout en prévenant que "ces décisions ne seront pas toujours faciles".

Cette assemblée générale "marque un moment décisif pour notre groupe, mais aussi, vous l'aurez compris, et vous l'imaginez je pense, un moment important pour moi", a déclaré François-Henri Pinault au début de sa prise de parole.

Restant présent au sein du groupe en tant que président du conseil d'administration, François-Henri Pinault quitte le poste de directeur général du groupe qu'il a occupé pendant 20 ans.

(Reportage Florence Loève, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)