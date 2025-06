Kering: leader du CAC, un nouveau leader attendu avec de Meo information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 11:02









(CercleFinance.com) - Avec un gain de 10%, le titre Kering signe de loin la plus forte hausse de l'indice CAC 40 lundi à la Bourse de Paris, porté par des informations de presse évoquant une prochaine nomination de Luca de Meo, le patron démissionnaire de Renault, au poste de nouveau directeur général.



Selon plusieurs sources, le rôle de PDG actuellement occupé par François-Henri Pinault serait scindé en deux fonctions distinctes, ce dernier étant appelé à garder la présidence du conseil d'administration tandis que de Meo endosserait le rôle de directeur général.



'Kering doit trouver un nouveau cap', insiste ce matin Luca Solca, analyste chez Bernstein, qui rappelle que le groupe traverse actuellement une passe difficile, avec des performances en net recul.



Depuis le début de l'année, l'action a plongé de 28% et accuse une chute vertigineuse de 78% par rapport à ses sommets de 2021.



En cause, les ventes déclinantes de Gucci, la marque phare du groupe, engagée depuis plusieurs années dans une profonde transformation stratégique qui n'a pas encore porté ses fruits.



Pour les professionnels, les passages couronnés de succès de Luca de Meo chez Renault, Seat, Toyota, Fiat et VW sont un gage de qualité.



'Son expérience réussie dans la transformation d'une entreprise française va constituer un atout précieux pour Kering', réagissent les équipes de RBC.



'Le géant du luxe peine à retrouver son équilibre depuis plusieurs années, et les projecteurs se braquent de plus en plus sur ses failles en matière de gouvernance et de leadership', rappelle le broker canadien.



'L'arrivée de De Meo, surprenante d'un premier abord, s'avère finalement assez pertinente au moment où Kering doit trouver un nouveau souffle et opérer un redressement vigoureux', confirme-t-on chez AlInvest Securities.



'L'approche marketing de Luca de Meo et son attention au client pourraient trouver un écho au sein de l'industrie du luxe qui connait aujourd'hui des vents contraires', souligne la société de Bourse.



Si son regard neuf et sa propension à mettre en oeuvre des changements forts sont indiscutables, certains professionnels s'inquiètent de son absence d'expérience dans le luxe alors que Kering entame une nouvelle phase de transition.



'Kering a déjà pris récemment de nombreuses décisions majeures, avec les arrivées d'un nouveau DG et d'un directeur créatif fraîchement nommés chez Gucci, ainsi que des changements chez Balenciaga, YSL et Bottega Veneta', rappelle-t-on chez RBC.



'Malgré son CV impressionnant en matière de stratégie et de redressement d'entreprise, on peut s'interroger quant à son expérience réelle dans le secteur du luxe', conclut le broker canadien.





