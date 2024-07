Kering : le résultat opérationnel courant pourrait reculer de 30% au second semestre

(AOF) - Confronté à une nette baisse de son activité, les résultats de Kering ont chuté au premier semestre. Le résultat net part du groupe est tombé à 878 millions d’euros contre 1,785 milliard d’euros au premier semestre 2023. Le résultat opérationnel courant a chuté de 42% à 1,58 milliard d’euros au premier semestre, faisant ressortir marge opérationnelle courante à 17,5% contre 27%, un an auparavant. Le résultat opérationnel courant était attendu en repli de 40% à 45% par Kering.

" Le groupe priorise les dépenses visant à nourrir la désirabilité de ses Maisons et opère un contrôle strict sur l'ensemble de ses autres dépenses opérationnelles ", a précisé Kering.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 9,02 milliards d'euros, en repli de 11% tant en données publiées qu'en données comparables. Les revenus de Gucci ont chuté de 18% en comparable à 4,085 milliards d'euros et son résultat opérationnel courant a baissé de 44% à 1 milliard d'euros.

" Compte tenu des incertitudes pesant sur l'évolution de la demande des consommateurs du Luxe au cours des prochains mois après le ralentissement constaté au premier semestre 2024, le résultat opérationnel courant de Kering du second semestre 2024 pourrait être en baisse de l'ordre de 30% par rapport au second semestre 2023 " a indiqué le groupe.

Kering ajoute qu'il "s'attache à privilégier les dépenses et initiatives nécessaires au développement et à la croissance à long terme de ses Maisons, tout en travaillant avec détermination aux actions requises dans la situation actuelle pour optimiser sa base de coûts ".

