Kering-Le directeur général de Bottega Veneta quittera le groupe le 31 mars

(Actualisé avec déclaration de Moncler)

Kering PRTP.PA a annoncé mardi que Bartolomeo Rongone, directeur général de Bottega Veneta, quittera son poste le 31 mars prochain pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

"Le processus de sélection du prochain directeur général de Bottega Veneta est en cours et sa nomination sera annoncée prochainement", précise le groupe dans un communiqué.

Bartolomeo "Leo" Rongone occupera à compter du 1er avril le poste de directeur général de Moncler MONC.MI , a annoncé séparément le groupe de luxe italien. Son président-directeur général sortant, Remo Ruffini, conservera sa fonction de président du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Elisa Anzolin, édité par Kate Entringer)