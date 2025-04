Kering: investissement dans deux lunetiers italiens information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 09:48









(CercleFinance.com) - Kering Eyewear annonce avoir signé un accord avec deux fabricants italiens de lunettes, prévoyant l'acquisition de 100% du capital social de Visard, ainsi qu'une prise de participation minoritaire dans Mistral (avec possibilité d'une acquisition totale en 2030).



Implantées toutes deux dans la province de Belluno en Vénétie, Visard et Mistral comptent respectivement environ 75 et 120 salariés, et sont des partenaires stratégiques de longue date depuis la création de Kering Eyewear.



Cette opération permettra au groupe de luxe français de renforcer encore sa position de leader dans les lunettes haut de gamme. Soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes, elle devrait être finalisée au troisième trimestre 2025.





