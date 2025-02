Kering : franchit les 270E, vise les 300E information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 14:02









(CercleFinance.com) - Kering a refranchi en force allure la résistance des 264E du 27 janvier (et du 19 au 27 août dernier) puis les 267E du 27 septembre 2024 et enfin les 270E (du 24 janvier).

Le titre se dirige vers le comblement du 'gap' des 300,6E du 27 juillet 2024, niveau qui coïncide avec l'ex-plancher de la mi-juin 2024.





Valeurs associées KERING 282,25 EUR Euronext Paris +2,56%