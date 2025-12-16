 Aller au contenu principal
Kering finalise l'accord avec Ardian sur son immeuble new-yorkais
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 07:59

Kering et Ardian annoncent la finalisation d'un accord de co-investissement pour l'immeuble de Kering sur la Cinquième Avenue à New York, immeuble comprenant des espaces retail de luxe pour une superficie totale d'environ 10 700 m².

Dans la lignée du partenariat déjà conclu en début d'année, le groupe de luxe français apporte à effet immédiat cet actif à une joint-venture nouvellement créée avec Ardian, qui en détiendra 60%, tandis qu'il en conservera 40%.

Cette participation restante de Kering sera comptabilisée par mise en équivalence. La transaction s'élève à 900 millions de dollars (766 millions d'euros), pour laquelle Kering recevra un montant net de 690 MUSD (587 MEUR).

"Cet accord nous permet à nouveau de sécuriser sur le long terme un emplacement retail de premier plan pour nos maisons, tout en renforçant notre flexibilité financière", explique Jean-Marc Duplaix, chief operating officer de Kering.

Valeurs associées

KERING
304,050 EUR Euronext Paris 0,00%
