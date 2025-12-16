Kering finalise l'accord avec Ardian sur son immeuble new-yorkais
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 07:59
Dans la lignée du partenariat déjà conclu en début d'année, le groupe de luxe français apporte à effet immédiat cet actif à une joint-venture nouvellement créée avec Ardian, qui en détiendra 60%, tandis qu'il en conservera 40%.
Cette participation restante de Kering sera comptabilisée par mise en équivalence. La transaction s'élève à 900 millions de dollars (766 millions d'euros), pour laquelle Kering recevra un montant net de 690 MUSD (587 MEUR).
"Cet accord nous permet à nouveau de sécuriser sur le long terme un emplacement retail de premier plan pour nos maisons, tout en renforçant notre flexibilité financière", explique Jean-Marc Duplaix, chief operating officer de Kering.
Valeurs associées
|304,050 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
(Actualisé avec secteur automobile, contrat de TotalEnergies avec Google) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR ... Lire la suite
-
* APERAM APAM.AS - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 40 euros contre 31,5 euros. * EDENRED EDEN.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 20 euros contre 28 euros ; Morgan Stanley ... Lire la suite
-
ChatGPT l'a catapultée comme aucune start-up avant elle, mais après trois ans au sommet, OpenAI est rattrapé par la concurrence, suscitant critiques et doutes dans le milieu de la tech et chez les investisseurs. "OpenAI est le prochain Netscape, condamné et en ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer