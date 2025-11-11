 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 126,21
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kering et Mayhoola conviennent d'injecter €100 mlns dans Valentino, selon un document
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 14:08

Kering PRTP.PA et le fonds d'investissement Mayhoola ont convenu d'injecter 100 millions d'euros dans Valentino afin de renforcer la situation financière de la maison de couture italienne, après que cette dernière a enfreint certaines clauses de son contrat de prêt plus tôt cette année, selon un document d’entreprise et deux sources proches du dossier.

La maison de couture Valentino est contrôlée par la société holding MFI Luxury Srl, détenue à 70 % par Mayhoola, soutenu par le Qatar, et à 30 % par le groupe français de luxe Kering.

Kering a acquis la participation dans Valentino pour 1,7 milliard d'euros en 2023, en s'engageant à racheter l’intégralité de la marque à Mayhoola.

MFI Luxury Srl s’est engagée à injecter les fonds d’ici le 10 décembre, en deux tranches, selon le procès-verbal d’une assemblée d’actionnaires datée du 16 octobre consulté par Reuters.

Un pool de banques qui a accordé l'an dernier un prêt de 530 millions d'euros à Valentino a demandé des liquidités supplémentaires de la part des investisseurs après que la maison de couture n'a pas respecté certaines conditions de l'accord de financement, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Kering s'est refusé à tout commentaire. Mayhoola n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE VALENTINO

Valentino, qui fait face à une baisse de rentabilité et à un endettement croissant dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale pour les produits de luxe, a signé en 2024 un accord de financement avec un consortium incluant Intesa Sanpaolo, Banca Nazionale del Lavoro-BNP, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM et le fonds public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Le prêt, d’un montant de 530 millions d'euros, arrive à échéance en juillet 2029. Il inclut une clause financière basée sur un ratio d’endettement, révisée tous les six mois.

Les deux actionnaires ont discuté d'un engagement supplémentaire de 150 millions d'euros, a rapporté le quotidien italien Il Messaggero en octobre, sans donner plus de détails.

En septembre, Kering avait annoncé le report de l’acquisition complète de Valentino au moins jusqu’en 2028, dans le cadre de conditions révisées convenues avec Mayhoola.

En avril, Valentino avait fait état d'une baisse de 22% de son bénéfice opérationnel annuel. Le chiffre d'affaires avait accusé un recul de 2% à taux de change constants La dette, calculée en incluant les dettes de location, s'élevait à environ 1 milliard d'euros à la fin de l'année.

(Reportage Elisa Anzolin et Andrea Mandala, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

KERING
314,750 EUR Euronext Paris +1,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Armistice: Macron préside la cérémonie du 107ème anniversaire
    Armistice: Macron préside la cérémonie du 107ème anniversaire
    information fournie par AFP Video 11.11.2025 14:27 

    Le président français Emmanuel Macron se rend à la flamme du Soldat inconnu sous l'Arc de triomphe pour une cérémonie célébrant le 107e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale.

  • Le ministre portugais de la Réforme Goncalo Matias (gauche) et le maire de Lisbonne Carlos Moedas saluent les participants du Web Summit lors de sa soirée d'ouverture, le 10 novembre 2025 à Lisbonne ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    IA, robots et quantique au cœur du Web Summit de Lisbonne
    information fournie par AFP 11.11.2025 13:53 

    Entrepreneurs, investisseurs et influenceurs ont convergé mardi vers le Web Summit à Lisbonne pour échanger sur l'intelligence artificielle, les robots ou encore le quantique, sur fond de tensions géopolitiques et commerciales mondiales. Sous un ciel gris, les ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.11.2025 13:49 

    (Actualisé avec valeurs technologiques, précisions sur le secteur aérien, Paramount Skydance, Alphabet, Occidental Petroleum, Rocket Lab et Rigetti Computing, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux ... Lire la suite

  • Photo satellite de Planet Labs PB, prise et diffusée le 9 novembre 2025, montrant le complexe KK Park après une opération militaire ayant causé des dégâts dans ce centre d'arnaques en ligne, dans le canton de Myawaddy, à l'est de la Birmanie, en face au district de Mae Sot (en haut et à droite), dans la province thaïlandaise frontalière de Tak ( 2025 Planet Labs PBC / Handout )
    Birmanie: démolition partielle d'un centre d'arnaques après des raids de la junte, selon des images satellites
    information fournie par AFP 11.11.2025 13:40 

    Des images satellite analysées par l'AFP montrent une destruction partielle d'un vaste centre d'arnaques en ligne en Birmanie après l'annonce d'une opération militaire, mais une grande partie des bâtiments se dressent toutefois encore. La junte birmane avait annoncé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank