 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kering et Ardian signent un accord de co-investissement
information fournie par AOF 16/12/2025 à 07:54

(AOF) - Kering et Ardian ont dévoilé la finalisation d’un accord de co-investissement concernant un immeuble sur la cinquième avenue à New York. Cet emplacement comprend notamment des espaces de ventes de luxe sur plusieurs niveaux, d’une superficie totale de 10 700 m². L’ex-PPR va apporter à cet actif une co-entreprise nouvellement créée avec Ardian, qui en détiendra 60%, tandis que Kering en conservera 40%. Pour cette transaction, d’un montant total de 900 millions de dollars, Kering recevra un montant net de 690 millions de dollars.

Pour Jean-Marc Duplaix, chief operating officer de Kering : " En poursuivant l'exécution de notre stratégie concernant la gestion de notre portefeuille immobilier, nous développons notre fructueuse collaboration avec Ardian, société d'investissement de tout premier plan. À l'instar de l'accord d'investissement signé à Paris, cet accord nous permet à nouveau de sécuriser sur le long terme un emplacement retail de premier plan pour nos Maisons, tout en renforçant notre flexibilité financière ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Kering

Points clés

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci ou Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 17,2 Mds€ réalisé à 30% en Asie-Pacifique, 8% au Japon, 29% en Europe et 24% en Amérique du nord, avec 91% des ventes dans le réseau en propre ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur une croissance organique mais supérieure à celle des marchés via l’autonomie créative des Maisons et les partenariats stratégiques ;

- Capital contrôlé à 42,2% (près de 59% des droits de vote) par la holding Aremis de la famille fondatrice, François-Henri Pinault présidant le conseil d’administration de 13 membres et Luca De Meo étant directeur général délégué depuis la mi-septembre.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires face à un recul des ventes supérieur au marché depuis deux ans :

- renouvellement des directeurs de collections et des directions générales dans les maisons phares – Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga et Bottega Venetta, assorti d’un rajeunissement de l’offre, d’une hausse de la part de la maroquinerie dans les revenus, rationalisation de la distribution-logistique, e-commerce, réseau Wholesale

- réduction de 5% des coûts en 2025, du même montant qu’en 2024, avec fermeture de 80 magasins),

- flexibilité financière via cessions immobilières -3 Mds€ espérés en 2025, et travail sur la dette par refinancement des anciens emprunts, et cession des activités de parfumerie et beauté,

- montée en puissance de la lunetterie, lancée en 2015 : déjà 1,6 Mds€ de revenus pour le 2ème acteur mondial, et accord avec Google pour les lunettes intelligentes,

- Stratégie environnementale « Care for the planet » de neutralité totale en 2033 :

- réduction des impacts de la chaîne d’approvisionnement (pollution de l’air et de l’eau, gestion des déchets et utilisation des sols…),

- « Index de développement durable des fournisseurs » et traçabilité du bien-être animal et d’utilisation des produits chimiques,

- Materials Innovation Lab dédié aux montres et à la joaillerie, et au textile,

- soutien à la biodiversité, l’agriculture régénérative

- Bilan en cours de renforcement : la dette nette, ramenée à 9,5 Mds€ à fin juin, devant être allégée par la cession à L’Oréal, au 1er semestre 2026 et pour un montant de 4 Mds€, des activités parfums et produits de beauté portées par Maison Creed et des licences des autres Maisons (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci).

Défis

- Accueil des investisseurs au nouveau plan stratégique qui sera annoncé au 1er trimestre 2026, avec des précisions attendues sur la co-entreprise avec l’Oréal spécialisée dans la longévité et le bien-être dans le domaine du luxe ;

- Après la nomination, en septembre, de Francesca Bellettini, ex-PDG de Yves Saint-Laurent, à la tête de Gucci et 1er contributeur historique aux résultats, poursuite d’autres « ajustements » jusqu’à la fin 2025 ;

- Suivi du dossier Valentino détenu à 30 % avec option d’acquisition totale, l’exercice des options d’achat prévues pour 2026 et 2027 étant reportées de deux ans ;

- Face à la hausse des tarifs douaniers américains, hausse des prix de vente ;

- Incapacité persistante à remonter les ventes malgré le frein donné à la tendance baissière au 3ème trimestre marqué par un repli de 10 % (- 5 % hors impact des changes) du chiffre d’affaires ;

- Absence de prévisions chiffrées pour 2025 ;

- Dividende 2024 réduit de plus de la moitié à 6 €, après acompte de 2 €.

Valeurs associées

KERING
304,050 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.12.2025 08:14 

    (Actualisé avec secteur automobile, contrat de TotalEnergies avec Google) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR ... Lire la suite

  • Le logo d'Edenred (crédit : Edenred)
    Les changements de recommandations : Aperam, Edenred, Pluxee
    information fournie par Reuters 16.12.2025 08:02 

    * APERAM APAM.AS - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 40 euros contre 31,5 euros. * EDENRED EDEN.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 20 euros contre 28 euros ; Morgan Stanley ... Lire la suite

  • Le dirigeant d'OpenAI, Sam Altman, le 2 juin 2025 à San Francisco (Californie) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Après trois ans d'hégémonie, OpenAI rattrapé par les doutes et la concurrence
    information fournie par AFP 16.12.2025 08:01 

    ChatGPT l'a catapultée comme aucune start-up avant elle, mais après trois ans au sommet, OpenAI est rattrapé par la concurrence, suscitant critiques et doutes dans le milieu de la tech et chez les investisseurs. "OpenAI est le prochain Netscape, condamné et en ... Lire la suite

  • CARREFOUR SA : Risque de correction sous les résistances
    CARREFOUR SA : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 16.12.2025 08:01 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank