Kering discute de la cession de sa division beauté à L'Oréal pour $4 mds-WSJ

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
"Contre l'oppression, on monte le son": des milliers de teufeurs ont défilé samedi à Paris pour dénoncer la "répression" contre les free-parties, fêtes gratuites et non déclarées frappées d'interdiction dans plusieurs départements. Après une première mobilisation ...
Lire la suite
Les débats parlementaires sur la "fin de vie", perturbés par la crise politique, devront être tranchés "avant l'élection présidentielle de 2027", a déclaré samedi la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon dans un entretien au Parisien. Deux propositions de loi ...
Lire la suite
MILAN (Reuters) -Le groupe français de luxe Kering, propriétaire de la marque Gucci, est sur le point de céder sa division beauté à L'Oréal, ont rapporté à Reuters deux sources proches du dossier. Selon l'une des sources, l'opération représenterait environ quatre ...
Lire la suite
(Reuters) -Le Padcev, traitement du groupe américain Pfizer et de l'entreprise japonaise Astellas, associé au Keytruda du laboratoire américain Merck, réduit le risque de récidive, de progression de la tumeur ou de décès chez les patients atteints d'un cancer de ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer