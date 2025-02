Kering: départ du directeur de la création de Gucci information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 09:58









(CercleFinance.com) - Kering a annoncé jeudi avoir décidé de mettre fin à sa collaboration avec Sabato De Sarno, le directeur de la création de sa marque-phase Gucci, moins de deux ans an après l'entrée en fonctions de ce dernier.



En raison de son départ, le défilé automne-hiver 2025 de la griffe italienne, qui doit se tenir le 25 février à Milan, sera présenté par le studio de création de la maison italienne.



Sabato De Sarno, qui avait été officiellement nommé directeur artistique en janvier 2023, avait reçu un accueil plutôt mitigé pour sa première collection lors de la Fashion Week en septembre 2023.



'La fin de cette collaboration ne constitue pas de véritable surprise de notre point de vue, au vu de la sous-performance de Gucci par rapport à ses pairs depuis sa prise de fonctions', réagissent les analystes de RBC.



Selon le broker canadien, la nomination d'un nouveau directeur créatif représente une étape 'nécessaire 'afin de relancer la marque et de reprendre les parts de marché récemment perdues.



A la Bourse de Paris, l'action Kering perdait néanmoins 2,5% dans le sillage de cette annonce, signant de loin la plus forte baisse de l'indice CAC 40.



Dans un communiqué, Kering précise que le nom du nouveau responsable de la direction artistique de Gucci sera annoncée 'en temps voulu'.





