Kering: confirme la nomination de Luca de Meo

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Kering réuni ce jour sous la présidence de François-Henri Pinault a approuvé la nomination de Luca de Meo au poste de Directeur général du Groupe.



Dans le cadre d'une gouvernance renouvelée, la présidence du Conseil d'administration, exercée par François-Henri Pinault, sera séparée de la fonction de Directeur général.



Ces changements prendront effet par décision du Conseil d'administration tenu à l'issue de l'Assemblée générale qui sera convoquée le 9 septembre 2025, et qui sera notamment appelée à nommer Luca de Meo en qualité d'administrateur.



François-Henri Pinault a déclaré: ' Son expérience à la tête d'un groupe international coté, sa compréhension fine des marques, son sens d'une culture d'entreprise forte et respectueuse, m'ont convaincu qu'il était le dirigeant que je recherchais pour insuffler une nouvelle vision et piloter ce chapitre de l'histoire de notre Groupe. '





