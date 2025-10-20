 Aller au contenu principal
Kering cède sa division beauté à L'Oréal pour €4 mds
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 11:08

(Actualisé avec cours de Bourse, commentaires d'analystes, contexte et précisions)

Kering PRTP.PA a annoncé dimanche soir avoir accepté de vendre sa division beauté à L'Oréal OREP.PA pour un montant de quatre milliards d'euros, une opération qui s'inscrit dans le plan du nouveau directeur général, Luca de Meo, pour réduire l'endettement du groupe de luxe et recentrer ses activités sur la mode.

Aux termes de l'accord, L'Oréal va acquérir la maison de parfums Maison Creed, de même que les licences exclusives de 50 ans pour développer et distribuer des produits pour les marques Bottega Veneta et Balenciaga.

La licence pour les parfums Gucci est actuellement détenue par Coty COTY.N . Ce nouvel accord de 50 ans avec L'Oréal doit entrer en vigueur à l'expiration de cette licence, prévue en 2028 selon les analystes.

Cette vente constitue une étape importante vers la réduction de la dette nette de Kering, devenue un sujet de préoccupation pour les investisseurs. Elle s'élevait à 9,5 milliards d'euros à la fin du mois de juin.

Elle représente aussi un changement d'orientation majeur de la part de Luca de Meo, moins de deux mois après avoir pris ses fonctions de directeur général du groupe de luxe, puisqu'il revient sur l'un des plus grands revirements stratégiques opérés ces dernières années par son prédécesseur, François-Henri Pinault, dont la famille contrôle le groupe.

La division beauté de Kering a été créée en 2023 après que le groupe a acquis le fabricant de parfums Creed pour 3,5 milliards d'euros dans le but de se diversifier et de réduire sa dépendance à l'égard de sa marque Gucci, qui représente la majeure partie de ses bénéfices.

Mais Kering a eu du mal à faire décoller cette activité, qui a accusé une perte d'exploitation de 60 millions d'euros au premier semestre.

Le nouveau directeur général Luca de Meo avait déclaré aux actionnaires qu'il prévoyait de prendre des décisions difficiles pour réduire l'endettement du groupe, notamment en procédant à des rationalisations et à des réorganisations si nécessaire.

L'entreprise a également reporté son projet d'acquisition de la marque de mode italienne Valentino et envisage de vendre des participations dans ses biens immobiliers pour se procurer des liquidités.

"Nous pensons que vendre Kering Beauté à peu près au même prix que celui payé pour Creed il y a deux ans constitue une pilule amère mais nécessaire", estiment dans une note les analystes de Bernstein.

Cela permettra à Luca de Meo "de concentrer toute son attention sur le redressement de Gucci", ajoutent-ils.

A la Bourse de Paris,

l'action Kering

gagnait 3,9% à 09h05 GMT, se plaçant en tête du CAC 40 (-0,21%). Le titre L'Oréal avançait quant à lui de 0,4% au même moment.

L'opération, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, constitue la plus importante acquisition réalisée à ce jour par L'Oréal.

(Dominique Patton et Tassilo Hummel, version française Jean Terzian et Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COTY RG-A
4,335 USD NYSE +4,58%
KERING
319,1000 EUR Euronext Paris +3,09%
L'OREAL
392,2500 EUR Euronext Paris +0,41%
