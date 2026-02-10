 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kering, Bénétau, Lumibird... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 10/02/2026 à 09:10

(AOF) - AB Science

Le laboratoire français franchit une étape réglementaire importante aux États-Unis pour son traitement des tumeurs mastocytaires canines, tout en affichant ses ambitions de développement international.

Alstom

Alstom a annoncé que 76 véhicules légers Flexity (LRV) ont été mis en service sur la toute nouvelle ligne 5 Eglinton (Eglinton Crosstown LRT) à Toronto, Canada.

Bénéteau

Le groupe Beneteau a publié un chiffre d'affaires annuel de 848,6 MEUR, en repli de 18% en données publiées et de 17% à taux de change constants (TCC) par rapport à l'exercice précédent.

Casino

Casino indique qu'il a décidé de ne pas faire appel de sa condamnation pénale du 29 janvier dernier par le Tribunal correctionnel de Paris, qui lui a infligé une amende de 40 millions d'euros dont 20 MEUR avec sursis, pour des faits datant de 2018-2019.

Delfingen

Delfingen a publié des revenus de 89,6 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une baisse de 9,4%, ou de 4,4% à taux de change constants.

Eurazeo

Eurazeo annonce le 1er closing de son fonds Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure II (ESMI II) à hauteur de 175 millions d'euros, dépassant son objectif initial de 1er closing fixé à 125 MEUR et représentant près de la moitié de sa taille cible finale de 400 MEUR.

Gecina

La foncière publiera ses résultats annuels.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Hexaom

Le constructeur de maisons communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Kering

Kering a dévoilé un résultat net des activités poursuivies récurrent, part du groupe, en chute de 56%, à 532 millions d'euros, au titre de 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en baisse de 33%, à 1,63 MdEUR, soit une marge en recul de 3,4 points à 11,1%. Le chiffre d'affaires du groupe de luxe a diminué de 13%, à 14,7 MdsEUR, dont une baisse de 10% en données comparables, observable à la fois pour ses ventes dans le réseau en propre (-11%) et pour l'activité Wholesale (-9%).

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connect présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Lumibird

Lumibird a annoncé que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB avait remporté une nouvelle commande auprès de Rheinmetall Air Defence.

LVMH

LVMH annonce deux nominations visant à renforcer son organisation et à soutenir sa stratégie de croissance durable. Elles sont effectives immédiatement.

Plastivaloire

Plastivaloire a indiqué qu'elle allait soumettre lors de sa prochaine assemblée générale des actionnaires une demande d'autorisation afin de procéder au transfert des titres d'Euronext Paris (Compartiment C) vers le marché Euronext Growth.

Quadient

Quadient a dévoilé une solide performance pour son activité Digital au quatrième trimestre, portée par une demande en forte hausse pour l'automatisation des communications.

Stif

Le spécialiste de la protection contre les explosions Stif annonce le gain de nouveaux volumes d'affaires significatifs en Asie auprès de plusieurs acteurs majeurs du stockage d'énergie par batterie (BESS), qui seront pris en charge par son usine de Suzhou en Chine.

Viel & Cie

Viel & Cie indique avoir enregistré une forte croissance de son activité en 2025 avec un chiffre d'affaires de près de 1,27 milliard d'euros, en hausse de 7,4% à cours de change courants et de 10,7% à cours de change constants.

Automobile / Equipementiers
Valeurs du luxe

Valeurs associées

AB SCIENCE
1,4040 EUR Euronext Paris +2,48%
ALSTOM
28,7500 EUR Euronext Paris -0,14%
BENETEAU
8,2450 EUR Euronext Paris +4,17%
CASINO GUICHARD
0,2340 EUR Euronext Paris -0,34%
DELFINGEN
34,8000 EUR Euronext Paris -1,69%
EURAZEO
50,6000 EUR Euronext Paris +1,20%
GECINA
79,2500 EUR Euronext Paris -0,38%
HAULOTTE GROUP
2,280 EUR Euronext Paris +1,33%
HEXAOM
36,2000 EUR Euronext Paris -0,55%
KERING
288,2000 EUR Euronext Paris +10,97%
LACROIX
13,7500 EUR Euronext Paris +0,36%
LUMIBIRD
23,8000 EUR Euronext Paris +3,48%
LVMH
539,1000 EUR Euronext Paris +0,69%
PLASTiVALOIRE
2,7600 EUR Euronext Paris -0,36%
QUADIENT
15,8000 EUR Euronext Paris +3,00%
STIF
64,5000 EUR Euronext Paris +3,53%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/02/2026 à 09:10:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank