Kering, Bénétau, Lumibird... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - AB Science

Le laboratoire français franchit une étape réglementaire importante aux États-Unis pour son traitement des tumeurs mastocytaires canines, tout en affichant ses ambitions de développement international.

Alstom

Alstom a annoncé que 76 véhicules légers Flexity (LRV) ont été mis en service sur la toute nouvelle ligne 5 Eglinton (Eglinton Crosstown LRT) à Toronto, Canada.

Bénéteau

Le groupe Beneteau a publié un chiffre d'affaires annuel de 848,6 MEUR, en repli de 18% en données publiées et de 17% à taux de change constants (TCC) par rapport à l'exercice précédent.

Casino

Casino indique qu'il a décidé de ne pas faire appel de sa condamnation pénale du 29 janvier dernier par le Tribunal correctionnel de Paris, qui lui a infligé une amende de 40 millions d'euros dont 20 MEUR avec sursis, pour des faits datant de 2018-2019.

Delfingen

Delfingen a publié des revenus de 89,6 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une baisse de 9,4%, ou de 4,4% à taux de change constants.

Eurazeo

Eurazeo annonce le 1er closing de son fonds Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure II (ESMI II) à hauteur de 175 millions d'euros, dépassant son objectif initial de 1er closing fixé à 125 MEUR et représentant près de la moitié de sa taille cible finale de 400 MEUR.

Gecina

La foncière publiera ses résultats annuels.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Hexaom

Le constructeur de maisons communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Kering

Kering a dévoilé un résultat net des activités poursuivies récurrent, part du groupe, en chute de 56%, à 532 millions d'euros, au titre de 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en baisse de 33%, à 1,63 MdEUR, soit une marge en recul de 3,4 points à 11,1%. Le chiffre d'affaires du groupe de luxe a diminué de 13%, à 14,7 MdsEUR, dont une baisse de 10% en données comparables, observable à la fois pour ses ventes dans le réseau en propre (-11%) et pour l'activité Wholesale (-9%).

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connect présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Lumibird

Lumibird a annoncé que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB avait remporté une nouvelle commande auprès de Rheinmetall Air Defence.

LVMH

LVMH annonce deux nominations visant à renforcer son organisation et à soutenir sa stratégie de croissance durable. Elles sont effectives immédiatement.

Plastivaloire

Plastivaloire a indiqué qu'elle allait soumettre lors de sa prochaine assemblée générale des actionnaires une demande d'autorisation afin de procéder au transfert des titres d'Euronext Paris (Compartiment C) vers le marché Euronext Growth.

Quadient

Quadient a dévoilé une solide performance pour son activité Digital au quatrième trimestre, portée par une demande en forte hausse pour l'automatisation des communications.

Stif

Le spécialiste de la protection contre les explosions Stif annonce le gain de nouveaux volumes d'affaires significatifs en Asie auprès de plusieurs acteurs majeurs du stockage d'énergie par batterie (BESS), qui seront pris en charge par son usine de Suzhou en Chine.

Viel & Cie

Viel & Cie indique avoir enregistré une forte croissance de son activité en 2025 avec un chiffre d'affaires de près de 1,27 milliard d'euros, en hausse de 7,4% à cours de change courants et de 10,7% à cours de change constants.