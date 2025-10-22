Kering-Baisse moins marquée que prévu du chiffre d'affaires au T3

(Ajoute contexte, précisions)

PARIS, 22 octobre - Kering PRTP.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 5% au troisième trimestre en données comparables, dont un recul de 14% pour sa marque phare Gucci, des résultats cependant meilleurs que prévu.

Il s'agit des premiers résultats financiers publiés depuis l'arrivée en septembre du nouveau directeur général Luca de Meo, chargé de redresser le groupe français de luxe, très endetté.

Kering a enregistré un chiffre d'affaires entre juillet et septembre de 3,42 milliards d'euros, dont 1,34 milliard d'euros générés par Gucci.

Un consensus d'analystes compilé par Visible Alpha anticipait une baisse des ventes organiques du groupe d'environ 9,6%, dont une chute de 15,34% pour Gucci.

Gucci enregistre une chute à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour le septième trimestre consécutif, rappelant aux investisseurs les difficultés de la marque en dépit du regain d'optimisme pour le secteur.

"La performance de Kering au troisième trimestre, bien qu'en nette amélioration séquentielle, demeure en deçà de celle du marché", a déclaré Luca de Meo dans un communiqué.

"Cela renforce ma détermination à agir à tous les niveaux de l'entreprise", a-t-il ajouté.

Lors d'un appel avec des journalistes mercredi soir, la directrice financière Armelle Poulou a estimé mercredi qu'"environ la moitié" de l'amélioration séquentielle observée par rapport au trimestre précédent "provient de bases de comparaison favorables".

Des analystes de RBC ont estimé dans une note mercredi soir que Kering avait publié des résultats "solides" pour le troisième trimestre, les considérant comme un "encourageant premier pas vers la stabilisation des ventes" en particulier pour Gucci. Ils se sont attendus à une "réaction positive" du titre de Kering à la suite de ces publications financières.

NOUVELLE DIRECTION

L'action Kering a augmenté d'environ 85% depuis l'annonce surprise de l'embauche de l'Italien Luca de Meo au poste de directeur général en juin, l'indice Stoxx Europe Luxury 10

.STXLUXP ayant gagné environ 12% sur la même période, les investisseurs pariant sur une restructuration de Kering et sur son recentrage sur la mode.

"L'arrivée de Luca a réénergisé l'organisation", a estimé Jean-Marc Duplaix, directeur des opérations du groupe, lors d'une conférence avec des analystes mercredi soir.

Longtemps le bras droit du président du conseil d'administration - et ex-PDG - de Kering François-Henri Pinault, Jean-Marc Duplaix a rappelé que Luca de Meo devrait présenter une feuille de route stratégique au printemps 2026, comme

annoncé par le groupe

en septembre.

Ancien patron de Renault, Luca de Meo est chargé de désendetter Kering et de rationaliser son organisation. Début septembre, les actionnaires du groupe ont approuvé sa nomination ainsi que sa rémunération, qui a fait l'objet de critiques car comprenant une très conséquente indemnité de prise de fonctions de 20 millions d'euros, outre des parties fixe et variable.

Tout juste arrivé, Luca de Meo a annoncé cette semaine la conclusion d'un accord entre Kering et le géant français des cosmétiques L'Oréal, pour vendre la branche de Kering dédiée aux produits de beauté pour 4 milliards d'euros - un montant qui pourrait contribuer à réduire sa dette.

"Nous continuons à travailler sans relâche sur notre désendettement et l'optimisation de notre base de coût", a déclaré Armelle Poulou mercredi.

"L'annonce récente de notre alliance avec L'Oréal nous permet d'accélérer considérablement sur notre feuille de route dans le domaine de la beauté", a-t-elle ajouté.

Grand concurrent de Kering, LVMH a annoncé la semaine dernière des ventes trimestrielles légèrement meilleures que prévu, déclenchant un fort enthousiasme des investisseurs pour les actions du luxe, ces derniers étant désireux de voir les difficultés du secteur s'atténuer.

BASE DE COMPARAISON FACILE

Des analystes de HSBC ont estimé dans une note ce mois-ci que le groupe était confronté à la base de comparaison la plus facile de l'année au troisième trimestre, mais ont averti qu'il était trop tôt pour repérer une tendance claire, étant donné que la plupart des lancements de produits clés et des campagnes marketing ne faisaient que commencer.

Sous la houlette de l'ex-styliste de Balenciaga Demna, nommé cette année chez Gucci alors que l'ensemble de l'industrie s'est livrée à une vaste réorganisation des directions artistiques des marques, Gucci a mis en magasin sa nouvelle collection juste après son défilé fin septembre - une stratégie de vente encore peu présente dans le luxe et baptisée "see now, buy now".

Le groupe a toutefois averti qu'il faudrait du temps avant que les nouveaux choix artistiques de ses marques ne se traduisent dans leurs chiffres d'affaires.

Les ventes de la seconde plus grande marque de Kering, Yves Saint Laurent, ont diminué de 4% en comparable pendant le troisième trimestre, tandis que celles de Bottega Veneta et de la division "Eyewear et Corporate" ont augmenté de 3% et 6% respectivement.

Interrogé lors de la conférence avec les analystes sur les perspectives de Kering par rapport au groupe italien Armani, en vente après le décès de son fondateur, Jean-Marc Duplaix a déclaré qu'il "ne s'agissait pas d'une chose que nous considérons pour le moment" et que Kering avait déjà "beaucoup à faire".

(Rédigé par Tassilo Hummel, Mimosa Spencer et Florence Loève, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)