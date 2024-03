Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: Alessandro Michele, ex-Gucci, rejoint Valentino information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Kering a confirmé jeudi le départ d'Alessandro Michele, l'ancien directeur de la création de Gucci, sa marque de luxe italienne, appelé à prendre la direction créative chez Valentino.



Dans un communiqué, François-Henri Pinault, le PDG du groupe français, s'est dit convaincu que le styliste saura interpréter brillamment l'héritage de la maison italienne et la faire rayonner grâce à sa créativité, sa culture et ses multiples talents.



'Je suis impatient de voir sa passion, son imagination et son engagement à l'oeuvre dans ce nouveau chapitre pour Valentino', a-t-il ajouté.



Alessandro Michele avait quitté en novembre 2022 le poste de directeur de création de Gucci, dont il était à la tête depuis janvier 2015, dans un contexte d'essoufflement de la griffe florentine.



Son redressement s'annonce ardu, à tel point que Kering a récemment émis un avertissement en raison des ventes en large baisse de sa marque principale.



Kering détient depuis novembre dernier une participation de 30% dans Valentino - estimée à 1,7 milliard d'euros - et dispose d'une option lui permettant d'acquérir 100% de la maison de couture au plus tard en 2028.





