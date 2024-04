Kering achète un luxueux immeuble à Milan pour 1,3 milliard d'euros

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Le groupe de luxe Kering a annoncé jeudi l'acquisition d'un immeuble dans la rue la plus importante du quartier de la mode à Milan pour un montant de 1,3 milliard d'euros, abritant notamment une enseigne de son principal concurrent, LVMH.

Situé au 8 de la via Montenapoleone, une des adresses commerciales les plus courues au monde selon le cabinet d'immobilier Cushman & Wakefield, l'immeuble totalise plus de 5.000 m² de surface commerciale, occupés actuellement par des boutiques telles que Prada, Saint-Laurent ou la célèbre pâtisserie-confiserie Cova, propriété du concurrent de Kering, LVMH, qui en restera locataire.

"Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie immobilière sélective de Kering, visant à sécuriser des emplacements clés et hautement désirables pour ses maisons", détaille le numéro deux mondial de l'industrie de luxe, propriétaire notamment de Gucci, Saint-Laurent et Balenciaga.

En janvier, Kering s'était offert un immeuble sur la 5e Avenue à New York pour près d'un milliard de dollars (885 millions d'euros). "Kering poursuit une gestion proactive de son portefeuille immobilier", détaille le groupe, "avec l'objectif à court moyen terme de conserver une participation dans ses principaux actifs aux côtés de co-investisseurs".

Le groupe de luxe a annoncé mi-mars prévoir une baisse de son chiffre d'affaires "de l'ordre de 10%" au premier trimestre sur un an, plombé par les difficultés de sa marque phare Gucci. Kering avait renouvelé en 2023 la direction de la marque italienne, plaçant l'un des plus proches collaborateurs de François-Henri Pinault, Jean-François Palus, directeur général délégué de Kering, à sa tête.