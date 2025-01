Kering : +9% vers 244E, au plus haut depuis le 13 décembre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 09:34









(CercleFinance.com) - C'est juste une des plus forte hausse de l'histoire !

Kering s'envole de +9% dans le sillage de Richemont... mais un tel écart -en l'absence de nouvelle intrinsèques- témoigne de rachats de 'shorts' en mode panique.

Le titre efface d'un coup toutes ses pertes depuis le 13 décembre et tutoie déjà la forte résistance des 246,5E du 9 décembre... ou le 7 octobre dernier.

La prochaine résistance se situerait ensuite vers 260E.





Valeurs associées KERING 240,80 EUR Euronext Paris +7,86%