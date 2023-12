Kenya: une franchise de Carrefour condamnée pour abus de position dominante

L'autorité de la concurrence du Kenya (CAK) a annoncé mardi avoir imposé une amende de 7,2 millions de dollars (environ 6,5 millions d'euros) à la franchise kényane de Carrefour pour avoir abusé de sa position dominante.

( AFP / LOIC VENANCE )

Cette amende est la plus lourde sanction jamais infligée par la CAK, a déclaré le régulateur.

Selon l'autorité de la concurrence, la franchise de Carrefour, Majid Al Futtaim Hypermarkets Limited, a abusé de "sa position dominante" pour négocier les prix avec un fournisseur d'huiles alimentaires et un détaillant de miel.

"Carrefour impose à ses fournisseurs au moins trois catégories de rabais, non négociables, et pouvant atteindre jusqu'à 12%", précise la CAK dans un communiqué.

Les remises "augmentent chaque année, réduisant ainsi considérablement les paiements dus par Carrefour aux fournisseurs", souligne le régulateur.

Selon l'autorité de la concurrence, la franchise oblige par ailleurs ses fournisseurs à offrir des produits gratuits et à payer des frais d'installation pour chaque nouvelle succursale ouverte ainsi que pour le détachement d'employés dans ces succursales.

"Ces pratiques équivalent à un transfert des coûts du détaillant vers les fournisseurs, ce qui est interdit par la loi de la concurrence", souligne encore le régulateur.

Majid Al Futtaim est donc dans l'obligation de modifier tous ses contrats avec ses fournisseurs "et de supprimer les clauses facilitant l'abus de sa position dominante d'acheteur", indiqué la CAK.

Le régulateur demande également à la franchise kényane du géant français de la distribution de rembourser 112.000 dollars aux deux fournisseurs lésés.

La franchise n'a pas immédiatement réagi à cette sanction.

Carrefour avait ouvert son premier point de vente au Kenya en mai 2016 et est devenu l'un des plus grands détaillants de ce pays d'Afrique de l'Est, avec plus de 20 succursales.