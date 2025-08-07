Kenvue prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations dans le cadre d'une révision stratégique

Traduction automatisée par Reuters

Ajoute le commentaire de l'analyste au paragraphe 5, le commentaire du directeur financier au paragraphe 7

Kenvue KVUE.N a annoncé jeudi un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, alors qu'il fait l'objet d'un examen stratégique qui, selon les investisseurs, pourrait déboucher sur une vente potentielle de l'entreprise de santé grand public ou de certaines de ses parties.

Les analystes de Wall Street considèrent le fabricant de pansements comme une cible d'acquisition après avoir subi la pression des investisseurs, qui ont critiqué la performance médiocre de son segment de santé et de beauté de la peau qui abrite des marques telles que Neutrogena et Aveeno.

En juillet, Kenvue a évincé son directeur général Thibaut Mongon et nommé Kirk Perry comme chef intérimaire, puis a déclaré avoir créé un comité chargé d'examiner la simplification du portefeuille et les cessions potentielles.

L'examen continue de progresser et le conseil d'administration envisage un large éventail d'alternatives potentielles, a déclaré la société jeudi.

"Nous comprenons la frustration des investisseurs et pensons que Kenvue est clairement une histoire à suivre et qu'elle doit démontrer une amélioration séquentielle/une livraison cohérente pour que les actions soient cotées plus haut", a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

Kenvue, séparée de Johnson & Johnson JNJ.N en 2023, s'est efforcée de consolider sa rentabilité, en particulier dans son unité de santé et de beauté de la peau qui est en difficulté.

"Bien que les résultats actuels ne reflètent pas le plein potentiel de la société, je suis convaincu que nous prenons les mesures appropriées pour offrir une valeur durable à nos actionnaires", a déclaré le directeur financier Amit Banati.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,00 et 1,05 dollar, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes (1,13 dollar), selon les données compilées par LSEG.

Kenvue a déclaré qu'elle ajustait ses perspectives pour refléter les résultats depuis le début de l'année et ses attentes actuelles pour la seconde moitié de l'année, ajoutant qu'elle inclut également l'impact estimé des tarifs douaniers en place à partir du 6 août.

Elle a affiché un bénéfice trimestriel ajusté par action de 29 cents, contre une estimation de 28 cents.