Kenvue en baisse après que J&J a fait l'objet d'une action en justice au Royaume-Uni pour cancer dû au talc

16 octobre - ** Les actions de la société de santé grand public Kenvue KVUE.N chutent de 10,6 % à 14,54 $ ** Johnson & Johnson JNJ.N est confronté au premier procès en Grande-Bretagne sur les allégations selon lesquelles ses produits de talc causent le cancer, alors qu'il lutte contre des dizaines de milliers de plaintes similaires aux États-Unis.

** Le procès a été intenté mardi devant la Haute Cour d'Angleterre contre J&J et Kenvue UK Limited, une filiale de Kenvue

** Kenvue a déclaré dans un communiqué mercredi que la poudre pour bébé de J&J "ne contenait pas d'amiante et ne causait pas de cancer"

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 31,8 % depuis le début de l'année