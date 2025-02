Kendrick Lamar livre "Not Like Us" sur la scène du Super Bowl

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Le rappeur Kendrick Lamar a diverti un stade plein à craquer et les téléspectateurs du monde entier qui regardaient le Super Bowl dimanche, en annonçant puis en livrant son titre dissident "Not Like Us", omniprésent et récompensé par un Grammy

Au Superdome de la Nouvelle-Orléans, Lamar a été présenté par l'acteur Samuel L. Jackson, coiffé d'un haut-de-forme dans le rôle de l'Oncle Sam. Des danseurs vêtus de blanc, de rouge et de bleu sont sortis d'une Buick Grand National GNX, la voiture qui a inspiré le nom du récent album de Lamar, "GNX"

Lamar, 37 ans, a enchaîné "Squabble Up", "DNA" et d'autres succès avant de dire à un groupe de danseuses: "Je veux interpréter leur chanson préférée": "Je veux interpréter leur chanson préférée, mais vous savez qu'elles veulent intenter un procès Quelques battements de "Not Like Us" ont été joués, mais Lamar est passé à un duo de "Luther" avec la chanteuse de R&B SZA.

la chanson "Not Like Us" fait partie d'une querelle de longue date entre Lamar et le musicien canadien Drake, et il y a eu des spéculations sur le fait que Lamar pourrait sauter la chanson lors du Super Bowl. Drake a intenté un procès en diffamation contre Universal Music Group UMG.AS , affirmant que la fausse accusation de pédophilie contenue dans la chanson l'a mis en danger, lui et sa famille.

Mais Lamar n'a pas hésité. À un moment donné, il a omis le mot "pédophiles" - optant plutôt pour un cri - mais a inclus une ligne sur la recherche d'un "A mineur" dans laquelle la foule a chanté avec lui.

"Not Like Us" a remporté cinq Grammy Awards il y a une semaine, ce qui porte à 22 le nombre de Grammy Awards remportés par Lamar au cours de sa carrière.

L'apparition de Lamar sur la plus grande scène musicale fait suite à celle de grands noms tels que Beyonce, Prince, Madonna, Lady Gaga et les Rolling Stones. Le Super Bowl attire généralement plus de 100 millions de téléspectateurs américains en direct, soit la plus grande audience télévisuelle de l'année.