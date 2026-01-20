 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Keensight Capital : Julian Bennet nommé managing director
information fournie par AOF 20/01/2026 à 14:10

(AOF) - Keensight Capital, l’un des principaux fonds de capital-investissement dédié aux investissements paneuropéens de Growth Buyout, annonce la nomination de Julian Bennet en tant que managing director. Son arrivée renforce l’équipe senior d’investissement et consolide son expertise technologique. Il dispose de plus de dix ans d’expérience dans l’investissement au sein d’entreprises technologiques en Europe et en Amérique du Nord.

Spécialiste dans l'accompagnement d'éditeurs de logiciels B2B, principalement dirigés par leurs fondateurs, il interviendra au sein de l'équipe d'investissement de Keensight sur l'identification et la réalisation de nouveaux investissements, ainsi que sur l'accompagnement des sociétés en portefeuille.

Il rejoint une équipe composée de plus de 60 investisseurs, intégrée à une plateforme internationale de plus de 130 professionnels répartis dans quatre bureaux entre Paris, Londres, Boston et Singapour. Julian sera basé à Londres.

Avant de rejoindre Keensight, Julian Bennet a passé neuf ans chez Investcorp, où il était récemment membre du comité d'investissement de Investcorp Technology Partners. Basé à New York, il faisait partie de l'équipe d'investissement technologique, après avoir exercé pendant six ans à Londres au sein de la même équipe. Auparavant, il a travaillé pendant trois ans chez Hg Capital, où il intervenait sur des investissements technologiques à travers l'Europe.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank