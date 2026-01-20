Keensight Capital : Julian Bennet nommé managing director

(AOF) - Keensight Capital, l’un des principaux fonds de capital-investissement dédié aux investissements paneuropéens de Growth Buyout, annonce la nomination de Julian Bennet en tant que managing director. Son arrivée renforce l’équipe senior d’investissement et consolide son expertise technologique. Il dispose de plus de dix ans d’expérience dans l’investissement au sein d’entreprises technologiques en Europe et en Amérique du Nord.

Spécialiste dans l'accompagnement d'éditeurs de logiciels B2B, principalement dirigés par leurs fondateurs, il interviendra au sein de l'équipe d'investissement de Keensight sur l'identification et la réalisation de nouveaux investissements, ainsi que sur l'accompagnement des sociétés en portefeuille.

Il rejoint une équipe composée de plus de 60 investisseurs, intégrée à une plateforme internationale de plus de 130 professionnels répartis dans quatre bureaux entre Paris, Londres, Boston et Singapour. Julian sera basé à Londres.

Avant de rejoindre Keensight, Julian Bennet a passé neuf ans chez Investcorp, où il était récemment membre du comité d'investissement de Investcorp Technology Partners. Basé à New York, il faisait partie de l'équipe d'investissement technologique, après avoir exercé pendant six ans à Londres au sein de la même équipe. Auparavant, il a travaillé pendant trois ans chez Hg Capital, où il intervenait sur des investissements technologiques à travers l'Europe.