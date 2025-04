Keensight Capital étoffe son équipe Relations Investisseurs

Ces recrutements viennent compléter l'équipe existante, aux côtés d'Adrian Hojerslev, Principal basé à Londres, qui a précédemment occupé des fonctions similaires chez Bridgepoint et EQT.

Keensight accueille également Camilla Melville-Hansen en tant que directrice. Elle apportera une expertise solide en levée de fonds et en structuration de transactions, ainsi qu'une expérience technique approfondie acquise au sein du groupe Private Funds Advisory de Moelis et des équipes M&A de Morgan Stanley.

Charles Cox, qui rejoint Keensight en tant que partner et responsable international des relations investisseurs. Il supervisera le développement de l'équipe, la gestion des relations avec les investisseurs (LPs) ainsi que les futures levées de fonds. Avant de rejoindre Keensight, il a créé et dirigé pendant huit ans l'équipe relations investisseurs d'un fonds spécialisé dans le secteur de la santé, après avoir débuté sa carrière en fusions-acquisitions chez Rothschild.

(AOF) - Keensight Capital renforce son équipe relations investisseurs afin de consolider et développer ses relations avec sa base d'investisseurs internationaux. Le fonds de capital-investissement annonce le recrutement de deux nouveaux collaborateurs, portant son équipe relations investisseurs à quatre professionnels, répartis entre les bureaux de Londres et de Paris.

