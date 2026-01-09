KBW surpondère les grandes banques à l'approche du quatrième trimestre et voit un élargissement

Les principaux indices américains progressent; le Nasdaq est en tête, en hausse de ~0,8%

Les services publics sont en tête des gains sectoriels du S&P; le secteur financier est le plus en baisse

Hausse du dollar, de l'or et du bitcoin; hausse du brut >2,5%

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à ~4,18%

KBW SURPONDERE LES GRANDES BANQUES AVANT LE 4EME TRIMESTRE, VOIT UN ELARGISSEMENT

Même après une surperformance de 2 000 à 3 000 points de base des grandes banques américaines (aka Universal) en 2025, Christopher McGratty, analyste chez Keefe, Bruyette & Woods, indique que la société est toujours surpondérée sur le groupe.

McGratty note, dans son article sur les prévisions bancaires du quatrième trimestre, que l'élargissement du rendement du capital et le renforcement de la croissance du revenu net d'intérêt (NII) soutiennent l'ajout d'une exposition ciblée aux banques traditionnelles, comme les banques super régionales et les prêteurs de petite et moyenne taille.

À quelques jours du coup d'envoi de la saison des résultats, la société, spécialisée dans les sociétés de services financiers, se concentrera sur les prévisions pour 2026. KBW prévoit "une croissance du BPA de 11 % pour l'année, soutenue par une bonne performance du NII, un levier d'exploitation positif, une qualité de crédit stable et une activité robuste sur les marchés de capitaux"

Cela se compare à l'estimation de KBW pour la croissance du BPA au 4ème trimestre de 14%, avec le soutien d'un 7ème trimestre consécutif de croissance du NII, une croissance "décente" des prêts et une qualité de crédit stable. Ils s'attendent également à ce que les frais sensibles au marché, tels que la banque d'investissement, le négoce et la gestion de patrimoine, "continuent probablement sur leur lancée"

Avec tout cela à l'esprit, McGratty dit que Citigroup C.N est le meilleur choix universel de KBW pour 2026. Il prévoit que State Street STT.N publiera un bénéfice par action supérieur au consensus, et affirme qu'elle présente une valorisation attrayante et une forte rentabilité.

Parmi les super régionales, il cite US Bancorp USB.N avec "un levier d'exploitation positif, une flexibilité du capital émergente, une valorisation raisonnable"

Dans le secteur des petites et moyennes entreprises, il cite Webster Financial WBS.N , SouthState Bank SSB.N , Hancock Whitney HWC.O , Glacier Bancorp GBCI.N , Seacoast Banking

SBCF.O , Independent Bank INDB.O , First Busey BUSE.O , et Mid Penn Bancorp MPB.O . En début de semaine, Reuters a rapporté que les bénéfices des banques américaines devraient augmenter de au cours du quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus des banques d'investissement, en raison de l'accélération des transactions.

(Sinéad Carew)

