KBW relève le PT de PNC en raison de l'amélioration du levier d'exploitation et de la solidité des commissions

20 janvier - ** Keefe, Bruyette & Woods relève le prix de vente du banque PNC PNC.N à 247 $, contre 228 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de 10,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite des gains de levier d'exploitation plus rapides, une activité accrue sur les marchés des capitaux

** La société de bourse indique que les fusions et acquisitions restent possibles en raison des avantages d'échelle bien documentés, mais jusqu'à ce qu'elles se matérialisent, la société de bourse s'attend à ce que l'accent soit mis sur l'exécution

** L'acquisition de FirstBank pourrait être considérée comme un amuse-gueule jusqu'à ce que quelque chose de plus significatif se présente, mais dans l'intervalle, l'accent reste mis sur l'obtention d'un levier d'exploitation positif, selon la société de courtage

** 18 des 24 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", 5 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur estimation médiane est de 245 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, PNC a progressé de 10,9 % au cours des 12 derniers mois