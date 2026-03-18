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KBW réduit le PT de Lennar en raison de la faiblesse des perspectives en matière de logement
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 14:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** KBW réduit le PT du constructeur de maisons Lennar Corporation LEN.N de 115 $ à 105 $, ce qui représente toujours une hausse de 8,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite la faiblesse du marché de l'immobilier, due à des conditions difficiles, notamment un sentiment de consommation prudent et des facteurs macroéconomiques mitigés

** La semaine dernière, LEN a annoncé des livraisons de maisons au 1er trimestre 26 inférieures aux estimations de Wall Street

** "Bien que les attributs favorables de LEN comprennent l'échelle d'exploitation et le faible levier financier, nous pensons que les marges seront plus lentes à se rétablir que les pairs, car le coût du terrain MRP continue à se répercuter sur les bénéfices", dit KBW

** Trois analystes sur 20 estiment que l'action est "fortement achetée" ou "achetée", dix "conservée" et sept "vendue" ou "fortement vendue"; leur PT médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en baisse de 5,9 % depuis le début de l'année

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LENNAR RG-A
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