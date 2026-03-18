KBC Securities toujours positif sur DSM-Firmenich
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 12:25
KBC Securities indique apprécier la société dédiée à la nutrition, la santé et la beauté pour la diversité de son portefeuille et ses positions de leaders sur ces marchés. Les analystes saluent également l'attention portée à la rémunération des actionnaires, avec un rendement brut du dividende de 4% et des rachats d'actions prévu d'environ 3% des titres en circulation.
Dans le détail, la branche courtage et analyse financière de la banque belge estime que la rationalisation du portefeuille est en bonne voie, notamment avec la cession de la division Animal Nutrition & Health (ANH), qui parachève presque la restructuration entamée il y'a deux ans. Seule la petite activité d'ingrédients agrochimiques, qui génère 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, est encore considérée comme non stratégique et destinée à la vente. Selon KBC Securities, le portefeuille restant se concentre sur des activités grand public, moins cycliques et moins intensives en capital que l'ANH, tout en affichant un profil de marge et de rendement nettement supérieur.
Les analystes se montrent toutefois plus prudents que l'entreprise elle-même en ce qui concerne les objectifs. Ils visent notamment une progression de la marge de seulement 0,5 point par an après 2026, là où la direction de DSM-Firmenich envisage d'ajouter un point de pourcentage par an en 2027 et 2028.
Au niveau de l'allocation du capital, le groupe ne prévoit pas d'acquisitions majeures à court terme et renforce les retours aux actionnaires avec un programme de rachat d'actions de 540 millions d'euros, dont 500 millions d'euros pour réduire le capital émis, et des dividendes.
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